Carnaval én Omloop in één weekend: Tot 35.000 mensen verwacht Claudia Van den Houte

28 februari 2020

21u00 5 Ninove Het wordt een druk weekend in Ninove: op zaterdag finisht de 75ste Omloop op de Onderwijslaan en op zondag rijdt de 60ste carnavalsstoet uit. Vooral voor de politie- en stadsdiensten wordt het een zwaar weekend.

“Het eist enorm veel van onze politie, technische dienst, brandweer... om ervoor te zorgen dat alles goed georganiseerd is”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We zijn al een jaar bezig met alles uit te werken op vlak van veiligheid voor deze twee zware evenementen in hetzelfde weekend. We zetten 1.500 manuren politie in, verspreid over vier dagen, van zaterdag tot dinsdag. Voor carnaval werken we met een oproepsysteem waarop alle carnavalsgroepen aangesloten zijn. Zo kunnen wij hen op de hoogte houden mocht er een probleem zijn. Verder is nog steeds terreurniveau drie van kracht. Er worden wiblocs ingezet in de feestzone en betonblokken voor kindercarnaval. Ook onze twee mobiele camera’s worden ingezet in de feestzone. Er is ook permanentie van de brandweer. De politie en alle veiligheidsdiensten hebben heel hard gewerkt om de twee evenementen goed op elkaar af te stemmen.”

Als het weer een beetje meevalt, wordt er dit weekend heel wat volk verwacht in Ninove. “Bij goed weer kunnen er 10.000 bezoekers afzakken naar de aankomst van de Omloop en kunnen er 25.000 toeschouwers zijn voor de carnavalsstoet.”

Het centrum is dit weekend bereikbaar via de Mallaardstraat en Preulegem. Parkeren kan op de Ninia-parking, op de Mallaardparking en op de stationsparking, telkens gratis. Alle winkels in het centrum blijven bereikbaar.