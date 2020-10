Cafés hangen zwarte vlag uit als protest tegen nieuwe coronaregels: “Waarom mogen restaurants wel langer openblijven? Wij worden geviseerd” Claudia Van den Houte

09 oktober 2020

19u08 0 Ninove Enkele Ninoofse caféuitbaters hebben een zwarte vlag opgehangen aan hun café uit protest tegen de nieuwe coronaregels, waardoor cafés voortaan om 23 uur moeten sluiten. “Niet eerlijk, want restaurants mogen wel tot 1 uur openblijven”, klinkt het. Sommige uitbaters denken al aan stoppen, zeker als er een tweede lockdown komt.

Vanaf vandaag, vrijdag, moeten de cafés om 23 uur sluiten. Horeca Vlaanderen noemde die beslissing van de federale regering al een zware mokerslag. In Ninove tonen alvast enkele cafés hun ongenoegen door een zwarte vlag op te hangen. Onder meer aan café De Leste Zonde in de Burchtstraat wappert er een zwarte vlag. “Ik had van klanten gehoord dat de horecafederatie had gevraagd om een zwarte vlag op te hangen om te tonen dat we hiermee niet akkoord zijn”, vertelt uitbater Peter De Meyer. “Wij moeten al om 23 uur sluiten terwijl er in sommige restaurants ook vaak een pintje wordt gedronken en zij mogen tot 1 uur openblijven. Wij worden als cafés een beetje geviseerd. Op sommige dagen gaan we die vroege sluiting wel voelen. Niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag. Bovendien vrees ik dat er over drie weken weer een lockdown komt en dat wij dan weer de eersten zullen zijn die zullen moeten sluiten.”

Een tweede lockdown zal voor veel cafés een ramp worden. “Als we een vergoeding krijgen, zie ik het nog zitten, maar anders kunnen we de boeken toedoen. Dan kan ik mijn vaste kosten niet blijven betalen.” Peter is ook niet akkoord met de beslissing van de Brusselse regering om de Brusselse cafés te sluiten. “Daardoor zullen die klanten afzakken naar andere steden en gemeenten. Ninove ligt echt niet ver van Brussel. Hiermee verplaatsen ze het probleem alleen maar.” Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) kondigde eerder al extra controles aan in de Ninoofse cafés.

R.I.P. horeca?

Ook aan café/buffet de Rétard aan het station van Ninove hangt de zwarte vlag op, met als bijschrift ‘R.I.P. horeca?!?’. “Waarom moeten wij om 23 uur dicht terwijl restaurants twee uur langer mogen openblijven?”, vraagt uit uitbaatster Cynthia Van der Haeghen zich af. “Ze zeggen dat de horeca een broeihaard is voor de verspreiding van het coronavirus, maar dat ze daarvoor eens bewijzen op tafel leggen. Onze briefjes waarop klanten hun gegevens moeten achterlaten, werden nog nooit opgevraagd. Voor mij persoonlijk heeft de beslissing weinig gevolgen. Ik ben tijdens de week maar open tot 18 uur - alleen op vrijdag zijn we langer open -, maar ik heb de zwarte vlag opgehangen uit solidariteit met mijn collega’s.”

Algemeen ondervindt Cynthia wel een grote impact van de coronacrisis. “De mensen blijven weg, ze jagen hen schrik aan. Mijn concessie loopt nog elf maanden. Ik kan ze nog verlengen, maar ik ga dat denk ik niet meer doen nu. De motivatie is weg sinds corona. Het is niet meer te vergelijken met vóór de coronacrisis. Sinds de heropstart van de cafés draaien we 70 à 75 procent minder als ervoor. Vooral de laatste drie weken zijn de inkomsten gezakt. Ik krijg normaal veel pendelaars over de vloer, maar veel mensen werken nu van thuis uit. Mijn klanten zijn mijn beste vrienden geworden, maar toch tel ik de dagen af sinds de coronacrisis.”