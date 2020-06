Café Versato herstart in nieuw kleedje Claudia Van den Houte

08 juni 2020

19u59 0 Ninove Gin- en cocktailbar Versato op de Graanmarkt in Ninove werd voor de heropstart van de horeca in een nieuw kleedje gestoken.

De zaak kreeg na zeven jaar een nieuwe, blauwe look. “We zijn er zo’n twee weken mee bezig geweest om alles opnieuw te verven, voor andere kaders en nieuwe (led)verlichting te zorgen...”, vertelt zaakvoerder Gerd Schoukens. “Over twee weken zal er ook nog een nieuw zonluifel worden geplaatst.” De bar ging maandagnamiddag terug van start en lokte onmiddellijk al heel wat volk. “We zijn tevreden, ja. Het is qua volk een normale maandagnamiddag. Alleen jammer dat we geen geluk hadden met het weer. Anders had het terras vol gezeten.” De klanten zijn blij dat ze voortaan opnieuw terechtkunnen in het favoriete café: “We hebben het de voorbije weken hard gemist.”