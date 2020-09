Exclusief voor abonnees Café Duivenbond stopt na 112 jaar: “Nu zijn er amper nog duivenmelkers, maar vroeger stonden ze hier tot buiten aan te schuiven voor wedstrijden met 3.000 duiven” Claudia Van den Houte

07 september 2020

19u11 3 Ninove Café Duivenbond in de Brusselstraat sluit op 18 oktober definitief de deuren. De typische bruine kroeg bestaat al 112 jaar. In al die tijd kende het café slechts drie uitbaters. De huidige uitbaters Guy De Rop (60) en zijn vrouw Martine Caroes (62) hebben het café 32 jaar lang opengehouden. “Het café is in al die jaren amper veranderd. De toog is 112 jaar oud”

“Ik heb het café in 1988 gekocht op een bierkaartje, voor 275.000 frank”, vertelt uitbater Guy De Rop. “Ik wist dat de vorige uitbater van plan was om ermee te stoppen, dus deed ik hem een voorstel. Mijn moeder zei toen tegen me: ‘Niet doen, je zal je vrouw verliezen’, maar zij staat gelukkig nog altijd aan mijn zijde. Mijn vrouw heeft onze drie kinderen grootgebracht in het café. Ze zijn goed opgevoed en hebben alle drie gestudeerd. Mijn zoon is hier zelfs verwekt”, lacht Guy. “Ik heb het café wel 36 of 37 jaar gecombineerd met ander werk: in een drukkerij, bij Fabelta, Malfroidt... Ik heb altijd nachtdienst gedaan.”

