Café À L’aise sluit vanaf volgende week ook op vrijdag en zaterdag al om 22 uur: “Hoe later op de avond, hoe meer problemen” Claudia Van den Houte

06 augustus 2020

10u06 2 Ninove De uitbaters van café À L’aise op de Graanmarkt in Ninove hebben besloten om vanaf volgende week op vrijdag en zaterdag al om 22 uur te sluiten, en niet meer om 1 uur.

“Tijdens de week zijn we sowieso maar tot 22 uur open”, vertelt uitbaatster Christel Beeckman. “Op vrijdag en zaterdag sluiten we normaal pas om 1 uur, maar omdat we later op de avond teveel problemen hebben met klanten, hebben we besloten om ook op die dagen al om 22 uur te sluiten.” Volgens Christel zijn klanten laat op de avond minder bereid om de coronaregels na te leven. “Onder meer de registratie is een probleem. Het is ook op die dagen dat de klanten er alsmaar minder begrip voor opbrengen als we willen afsluiten. Naarmate de avond vordert, neemt ook het alcoholgebruik meer toe.”

Eind juni werd Albert, de man van Christel, in elkaar geslagen door een agressieve klant. “Dat heeft ook meegespeeld, ja. Bovendien zijn we een dagcafé. We hebben de beslissing vooral genomen om ervoor te zorgen dat het aangenaam blijft voor ons. Het was niet leuk meer zo laat op de avond en je moet als uitbater toch nog altijd opstaan met een glimlach, vind ik.”