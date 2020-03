Buurtcomité Pamelstraat-Nederwijk richt boodschappendienst in voor risicobewoners tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

16 maart 2020

20u05 0 Ninove Het buurtcomité Pamelstraat-Nederwijk zorgt tijdens de coronacrisis voor een boodschappendienst voor risicogroepen in de wijk.

Alle oudere mensen en andere risicopersonen - zoals mensen met medische aandoeningen - die in de wijk wonen en zich niet buitenshuis kunnen begeven om naar de winkel te gaan, kunnen beroep doen op de boodschappendienst van het comité. Ze kunnen daarvoor terecht op het nummer 0473/30.61.45 of via bianca.van.den.eeckhoudt@telenet.be. Zo worden ze in contact gebracht met één van de boodschappers van het buurtcomité. Ook wie zelf wil helpen met de boodschappendienst, kan via die weg contact opnemen met het comité. Het buurtcomité is naast de Pamelstraat en de Nederwijk zelf ook actief op het Oudepostplein, in de Astridlaan, Moeder Tiburcestraat, Emiel De Molstraat, Omer van Trimpontstraat, Berkenhof, Keldermeersbaan, Verbindingstraat en Pamelstraat-Oost.