Buurtbewoners Diepe Straten halen (voorlopig) opgelucht adem: provincie weigert vergunning voor opvullen leemputten Claudia Van den Houte

28 juni 2019

16u05 7 Ninove De buurtbewoners van de Diepe Straten kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: de provincie heeft de vergunning voor het opvullen van de leemputten in het gebied geweigerd. De inwoners kanten zich al jaren tegen de opvulling van de putten omdat ze vrezen voor de impact op het verkeer en de leefbaarheid. Het actiecomité ‘Red de Diepe Straten’ wil voorkomen dat er in de toekomst nog aanvragen kunnen komen.

Enkele maanden geleden had een firma een nieuwe aanvraag ingediend om een ontgonnen put in de Diepe Straten op te vullen, iets waar de buurtbewoners zich vroeger al tegen hadden gekant. Twee jaar geleden trok een vorige aanvrager de vergunningsaanvraag zelf terug in. Voor de nieuwe aanvraag heeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen de vergunning nu geweigerd, nadat de stad Ninove een negatief advies had gegeven. De buurtbewoners reageren opgelucht: “We hebben de eerste veldslag in een nieuwe oorlog gewonnen”, zegt Joris Van Ongeval van het buurtcomité ‘Red de Diepe Straten’.

Mooi zomercadeau

“We zijn heel blij, maar dit betekent niet dat we op onze lauweren zullen rusten. We gaan proberen om de opvulling van de putten uit het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) te halen, want zolang dat er instaat, kunnen er altijd nieuwe aanvragen worden ingediend. Het staat er in, dus mag het in principe. Als morgen iemand het goed aanpakt, dan kan het zijn dat de putten toch nog worden opgevuld. We gaan goed bekijken wat er in de motivering van de provincie staat en hoe we het opvullen van de putten uit het PRUP kunnen halen. We zijn nu even blij als twee jaar geleden, maar we beseffen dat we over twee jaar weer op de barricaden kunnen staan. Dit is alvast een mooi cadeau voor de zomer”, besluit van Ongeval.

We hebben de eerste veldslag in een nieuwe oorlog gewonnen. Dit is een mooi cadeau voor de zomer Joris Van Ongeval

Waakzaam blijven

Ook het stadsbestuur is tevreden met de weigering van de vergunning: “Vooral de impact op de mobiliteit en de leefbaarheid voor de wijk Hof Ter Duyst en het feit dat de aan- en afvoerroute voor het vrachtvervoer bovendien ook via het Sint- Aloysiuscollege liep, gaven voor de deputatie de doorslag om de vergunning te weigeren”, vertelt schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen-sp.a). Ook het stadsbestuur blijft waakzaam in het dossier. “Er blijft onduidelijkheid over de vraag of de putten wel volledig opgevuld mogen worden”, zegt Wouter Vande Winkel, schepen Leefmilieu en Mobiliteit (Samen-Groen). “Zowel in het milieueffectenrapport als in de toelichting bij het PRUP is het vertrekpunt dat er enkel kan opgevuld worden om de nabestemming van recreatief groen te realiseren, met een herprofilering van de hellingen van de putten. Dat wordt in de stedenbouwkundige voorschriften vertaald als ‘(deels) opvullen is mogelijk’. Die voorschriften worden wel heel breed geïnterpreteerd, ook in de huidige weigering.”

Het stadsbestuur heeft al advies gevraagd aan een gespecialiseerd advocatenkantoor om die onduidelijkheid uit te klaren. “Voor ons is het onbegrijpelijk dat je in het hele voortraject van een dossier opvulling enkel toelaat in het kader van de nabestemming, maar nadien de deur openzet voor een project met een bijzonder zware impact op de lokale mobiliteit en leefbaarheid van de buurt”, aldus schepen Coppens. “We willen dan ook juridische duidelijkheid op dat punt, want het voltallige stadsbestuur is gekant tegen een opvulling van de putten.”