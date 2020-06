Buurtbedrijven Mallaardstraat vangen regenwater op voor wasserij Excelsior Claudia Van den Houte

12 juni 2020

21u39 6 Ninove Wasserij Excelsior, haar drie buurbedrijven Anca, Remitrans en Euro-mousse en de Vlaamse Waterweg gaan samenwerken om regenwater te capteren zodat de wasserij dat als waswater kan gebruiken.

De wasserij is al sinds 1936 gevestigd in de Geraardsbergsestraat, in het centrum van Ninove. Zaakvoerster Ludwina Couck, de vierde generatie in het familiebedrijf, kocht eind 2018 een bedrijfspand aan de Mallaardstraat. “We kunnen in het centrum niet blijven. Er zijn daar geen uitbreidingsmogelijkheden en deze nieuwe locatie past perfect in de toekomstvisie van het bedrijf, waar ook de zorg voor het milieu en duurzaam ontwikkelen een belangrijke plaats inneemt”, aldus Ludwina Couck. “Zo kunnen we ook voor de volgende 80 jaar verder.”

De locatie in het industrieterrein langs de Mallaardstraat, vlakbij de Dender, ligt in overstromingsgevoelig gebied. De drie naburige bedrijven hebben geen nood aan water voor hun productieproces, maar riskeren wel wateroverlast bij hevige regen. Zij hebben bovendien allemaal grote daken die bij regen ook heel wat water capteren. Tot nog toe werd het overtollige regenwater gewoon in de Dender geloosd. Daarom zullen de bedrijven het water dat op hun daken terechtkomt opvangen, lokaal opslaan en vrijgeven voor een behandeling, zodat het door Excelsior als waswater ingezet kan worden. Hun daken zijn samen goed voor ongeveer 11.000 m3 regenwater per jaar. Wasserij Excelsior zal daarvan 80m3 per week gebruiken als waswater.

De Mallaardsamenwerking is één van de acht ‘Proeftuinen Droogte’ van de Vlaamse regering. “Van de 85 projecten die werden ingediend, werden er acht weerhouden. Daarvan is ons project het kleinste”, vertelt Ludwina. “We werden als voorbeeld genomen om te tonen dat zo’n projecten ook op kleine schaal mogelijk zijn. We hebben nu vijf jaar tijd om het project volledig uit te werken. Volgend jaar beginnen we met de filtering.”

Het project zal ook nagaan of het mogelijk is om nog overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen bij natte periodes. Bovendien zal overtollig water door de stad Ninove ingezet worden voor het begieten van de stadsplanten en voor de kolkenzuiger die gebruikt wordt voor het schoonmaken van de rioolputten.