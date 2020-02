Buurman probeerde Eddy nog te redden uit brandende woning: “Vlammen en hitte was gewoon te groot” Koen Baten

20 februari 2020

15u25 11 Ninove Eddy Van Muylem (73) kwam gisterenavond om het leven bij de zware woningbrand in de Weggevoerdenstraat in Ninove. Zijn zoon Pascal, die de Liana’s Fruitmarkt openhoudt, was ook aanwezig in de woning, en kon dankzij de hulp van zijn buurman het pand nog tijdig verlaten. “Ik probeerde ook Eddy nog te redden, maar de brand was al te hevig en ik kon helaas niets meer voor hem doen”, zegt buurman Andy Rogiers.

De brand in Ninove brak gisterenavond uit omstreeks 18.30 uur achteraan in de woning, waar het slachtoffer woonde. De brand kon zich razendsnel verspreiden. Buurman Andy, die al negen jaar naast hen woont, merkte de brand snel op en liep meteen naar buiten. “Zonder aarzelen liep ik naar de deur en ging ik kijken of ik ze nog kon helpen. Toen ik bij de deur van Eddy kwam merkte ik de rook op en voelde ik meteen de hitte", klinkt het.

Eddy zelf zat de laatste tijd in een rolstoel, en kon niet veel meer bewegen. Helaas kon ook zijn buurman niets meer voor hem doen. “De hitte was echt gewoon te groot. Het was zelfs te gevaarlijk voor mij. Ik probeer er niet te veel aan te denken, maar ik vind het wel jammer dat ik niets meer voor hem kon doen", klinkt het.

Weg kwijt

Pascal, de zoon van Eddy, was ook nog aanwezig in het pand toen de brand was uitgebroken. Ook hij liep in de dichte rook, maar hier slaagde Andy er wel in om de man nog te helpen. “Ik zag het licht van zijn gsm schijnen in de rook. Hij was duidelijk de weg kwijt en wist niet goed waarheen, ik heb hem dan nog snel even kunnen begeleiden naar buiten", vertelt Andy. Een held voelt de man zich echter niet. “Ik heb gewoon gedaan wat iedereen zou doen. Ik heb hen proberen helpen en dat is een normale reactie. Het is verschrikkelijk wat hen is overkomen. Op enkele minuten tijd zijn ze heel hun zaak kwijt en is Pascal zijn vader ook kwijt”, klinkt het.

Andy, die rechts van het pand woont, kon wel nog naar huis en heeft niet te veel schade opgelopen. “De brandweer is wel door ons huis gelopen met een slang en heeft langs hier geblust, maar dat is allemaal snel op te ruimen”, klinkt het.

Caravan

Pascal zelf is enorm aangeslagen door de feiten. Hij kon opgevangen worden door de stad Ninove, maar verblijft op dit moment in zijn caravan in Geraardsbergen. Zijn zus laat weten dat hij enorm aangeslagen is door de feiten. “Hij is zijn vader verloren, maar terwijl ook zijn levenswerk", aldus Sofie Steenhout. “Op tien minuten tijd is zijn toekomst kwijt in een brand die heel lang duurde. Hij is te aangeslagen over al deze feiten", klinkt het.

Het parket stuurde een deskundige naar de brand om de oorzaak te achterhalen. Deze is nog altijd niet duidelijk, maar het gaat wel om een accidentele brand.