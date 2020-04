Buurderij van start in Ninove: lokale producten rechtstreeks van bij boeren wekelijks te koop Claudia Van den Houte

09 april 2020

10u16 22 Ninove Op Herlinckhof gaat op zaterdag 25 april de eerste Buurderij in Ninove van start.

In een Buurderij kunnen mensen lokale groenten, fruit, brood, zuivel, vlees en meer rechtstreeks van boeren en ambachtelijke producenten uit de buurt kopen. De producten worden vooraf online besteld via www.boerenenburen.be. Bestellen kan elke week tot donderdagavond. De bestelling wordt telkens klaargezet om op zaterdag tussen 10 uur en 11.30 uur af te halen in de Buurderij, op Herlinckhof, Vijversweg 3. Voor het eerste afhaalmoment van zaterdag 25 april kan je tot donderdag 23 april jouw bestelling plaatsen.

Een Buurderij is in deze coronatijden een makkelijk, veilig en snel afhaalpunt voor boodschappen. Als de coronacrisis voorbij is, moet de Buurderij in Ninove ook een ontmoetingsplek worden. De Buurderij van Boeren & Buren is er in de eerste plaats voor de boeren. “Dankzij Boeren & Buren ontvangen de deelnemende producenten maar liefst 80 procent van de verkoopprijs van hun producten. Dat is veel meer dan in andere verkoopkanalen, waar ze het meestal met minder dan de helft moeten doen, of soms zelf met verlies verkopen”, vertelt netwerkcoördinator Hannes Van den Eeckhout.

“Een Buurderij wordt steeds meer een waardevol afzetkanaal voor de lokale producenten”, vervolgt Jamien Stoelzaet. “Boeren die hun producten op de markten verkochten of aan horecazaken leverden, zagen deze inkomsten sinds midden maart wegvallen. Hoe diverser hun verkoopkanalen, hoe groter de bestaanszekerheid van hun onderneming.”

België telt intusssen al 120 Buurderijen, waarvan de helft zich in Vlaanderen bevinden. Doordat mensen op voorhand bestellen, wordt voedselverspilling tegengegaan. Ook het aantal voedselkilometers is beperkt. De gemiddelde afstand die de producten van de deelnemende boeren in België afleggen voor ze in de Buurderij terechtkomen, bedraagt 16 kilometer.