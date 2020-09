Buurderij-ophaalpunt in Ninia is van start gegaan Claudia Van den Houte

13 september 2020

16u32 1 Ninove In het Ninia Shopping Center konden mensen afgelopen zaterdag voor het eerst producten afhalen van de Buurderij Ninove.

Begin deze maand kondigde de Buurderij Ninove aan te starten met een ophaalpunt in Ninia. De eerste buurderij in Ninove ging eind april van start op Herlinckhof. In een buurderij kunnen mensen wekelijks verse groenten, zuivel, vlees, brood en nog meer producten rechtstreeks van boeren uit de streek kopen. In de buurderij op Herlinckhof vind je bijvoorbeeld groenten van de Seizoenshoeve uit Ninove en zuivel en vlees van Dubbeldoel uit Gooik. De producten worden vooraf online besteld via www.buurderij-ninove.be. Dat kan elke week tot donderdagavond. Op zaterdag kunnen de boodschappen worden afgehaald op de buurderij én sinds kort dus ook in Ninia.

Nieuwe mensen aantrekken

Afgelopen zaterdag kon dat voor de eerste keer. “Ik heb een aantal nieuwe klanten gezien die nog niet naar de buurderij geweest waren”, vertelt buurderij-verantwoordelijke Jamien Stoelzaet. “We bieden hier hetzelfde aan als in de buurderij zelf. Groenten, vlees en yoghurt zijn de populairste producten.” Met het nieuwe ophaalpunt in Ninia wil de buurderij nog meer mensen de mogelijkheid geven om bij hen producten aan te kopen. “Het is de bedoeling om nieuwe mensen aan te trekken of mensen die in de voormiddag bijvoorbeeld niet in de buurderij geraken. Door twee tijdstippen aan te bieden, willen we het de mensen gemakkelijker maken.”

Bestellingen afhalen kan elke zaterdag van 10 tot 11.30 uur op Herlinckhof en van 14.30 tot 15.30 uur in Ninia Shopping Center. Op Herlinckhof ontvang je de producten uit handen van de boeren zelf, in Ninia overhandigt Jamien de bestellingen.