Busverkeer verstoord door vakbondsactie bij De Lijn Claudia Van den Houte

03 juli 2019

02u41 0 Ninove Het busverkeer op onder meer De Lijn tussen Ninove en Brussel was dinsdag verstoord door een vakbondsactie bij De Lijn.

In de stelplaats van De Lijn in Dilbeek bleven de bussen dinsdag staan. De buschauffeurs bij De Lijn legden het werk neer omdat ze niet akkoord waren met de beslissing van de directie om verschillende lijnen die uit Dilbeek en Meerbeke vertrekken deze zomervakantie uit te besteden aan privé-exploitanten. De directie en de vakbonden bereikten in de voormiddag al een akkoord, maar toch was het busverkeer nog heel de dag verstoord, onder meer op de lijn tussen Ninove en Brussel.