Burger King krijgt ook in beroep vergunning voor vestiging in Ninove

29 juli 2020

17u37 10 Ninove De hamburgerketen Burger King heeft ook in beroep een vergunning gekregen voor haar geplande vestiging in Ninove.

De stad Ninove had eind vorig jaar al een vergunning toegekend voor een vestiging van Burger King langs de Elisabethlaan, naast verfwinkel Colora. Het is de bedoeling dat het gebouw van de voormalige carwash en enkele naastgelegen gebouwen worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) was evenwel in beroep gegaan tegen de vergunning. Volgens AWV is het kruispunt aan Den Dollar omwille van verkeersveiligheidsredenen bij het in- en uitrijden van de site niet geschikt om verkeersgenererende activiteiten toe te laten. Het vreest voor een verkeersonveilige toegang tot de gewestweg en problemen rond doorstroming. Dat laatste wordt alvast tegengesproken door de mobiliteitsstudie die werd opgemaakt door erkend mobiliteitsdeskundige.

“De Deputatie is de stad Ninove gevolgd en heeft opnieuw een vergunning toegekend”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/sp.a). “Ze is de stad ook gevolgd in de opgelegde voorwaarde dat er een volle witte lijn op het wegdek moet worden aangebracht, zodat het verkeer niet via de rotonde, maar alleen richting Brussel kan rijden. AWV kan wel nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”