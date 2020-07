Burgemeester wil mondmasker minstens al binnen Ninoofse ring verplichten Claudia Van den Houte

24 juli 2020

17u52 58 Ninove De Ninovieters zullen al minstens in de binnenstad een mondmasker moeten dragen.

De Nationale Veiligheidsraad maakte deze week het dragen van een mondmasker al verplicht op een aantal specifieke locaties. Lokale besturen kunnen nog bijkomende maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer in Aalst en Geraardsbergen worden er al extra maatregelen genomen, en ook Ninove is dat van plan. Ninove was al één van de eerste steden om mondmaskers te verplichten op alle publieke evenementen. De veiligheidscel komt in Ninove pas morgen, zaterdag, samen, maar burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zegt dat er minstens al een mondmaskerplicht in de binnenstad zal worden ingevoerd.

“In het stadscentrum zijn we van plan om mondmaskers sowieso verplicht te maken”, zegt De Jonge. “Van zodra je buitenkomt binnen de Ninoofse ring op openbaar domein, zal je een mondmasker moeten dragen. Dat is al zeker, want het gebied binnen de ring is dichtbevolkt. De woningen staan er dicht bij elkaar.” Mogelijk wordt de mondmaskerplicht in de binnenstad vanaf maandag al ingevoerd. Op de Graanmarkt, het Clément Behnplein, het plein aan de Twijnster en de parking aan de Oude Kaai moet er momenteel sowieso al een mondmasker worden gedragen, omwille van de zomerkermis.

“Of we mondmaskers ook in de dorpen (deelgemeenten, red.) zullen verplichten, weten we nog niet. Een algemene mondmaskerplicht is het meest eenvoudige, maar voor bijvoorbeeld een wandelaar in een natuurgebied heeft een mondmasker weinig zin. Bovendien moet het ook te handhaven zijn.” Het stadsbestuur beslist normaal komend weekend.