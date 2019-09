Burgemeester trapt gratis hartscreenings in Ninoofs OLV-ziekenhuis af Claudia Van den Houte

23 september 2019

17u00 4 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft maandag in het OLV-ziekenhuis campus Ninove de ‘Week van het Hart’ afgetrapt.

Het ziekenhuis biedt woensdag naar aanleiding van de ‘Week van het Hart’ een gratis screening aan. Iedereen is woensdagnamiddag welkom in het OLV Campus Ninove. De gezondheid van het hart wordt gemeten op basis van bloeddruk, hartritme, BMI en eventueel cholesterol (optioneel). De Ninoofse burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) gaf de kick-off voor de campagne door zelf de screening al te ondergaan om het belang ervan te benadrukken.

“Cardiovasculaire aandoeningen zijn de grootste doodsoorzaak in België”, vertelt Sofie Cuypers, cardiologe in het OLV. “Er zijn een aantal belangrijke risicofactoren. Als je daarvan op de hoogte bent, kun je een hartaanval of beroerte vermijden. We wijzen tijdens de screening op die risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld overgewicht, een onregelmatig hartritme, roken, cholesterol, diabetes, .... Bij afwijkingen sturen we de patiënt door naar de huisarts.”

De gratis screening vindt plaats op woensdag 25 september van 13.30 tot 16.45 uur in het OLV Campus Ninove, Biezenstraat 2. Inschrijven is niet vereist, maar wachttijden zijn wellicht onvermijdelijk. Daarom is de cholesteroltest optioneel.