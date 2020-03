Burgemeester Tania De Jonge weerlegt geruchten dat ze nog feestje zou hebben gegeven in café Claudia Van den Houte

14u33 6 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) weerlegt met klem de geruchten dat ze vrijdagavond nog een feestje zou hebben gegeven voor haar verjaardag in het café van haar zus.

Aanleiding voor de geruchten was een Facebookpost van De Jonge waarin ze haar vrienden bedankte voor de verjaardagswensen en waarbij ze foto’s postte van een vol café. Het gaat om de cafetaria van de sporthal in Pollare, die wordt uitgebaat door haar zus. Ze was er vrijdagavond, de laatste avond voordat alle cafés moesten sluiten door het coronavirus. “Ik heb geen feestje gegeven. Dat wil ik benadrukken. Ik ben alleen nog iets gaan drinken bij mijn zus op mijn verjaardag. Behalve mijn ouders en een vriendin had ik dat aan niemand laten weten. Dat er andere mensen waren, had niets met mijn verjaardag te maken. Zij waren er als steun voor mijn zus, die ook drie weken moet sluiten”, aldus De Jonge. “Ik vind het erg dat ik mij hiervoor moet verantwoorden. Misschien had ik die foto’s niet moeten posten, maar ik heb dat alleen gedaan om mijn zus te steunen.” Ze heeft het bericht intussen verwijderd.

Het crisiscentrum haalde eerder al zwaar uit naar organisatoren van lockdownparty’s en benadrukten dat die mensen hun contacten in de komende dagen moeten beperken.