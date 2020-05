Burgemeester Tania De Jonge negatief getest op coronavirus na contact met besmette persoon Claudia Van den Houte

20 mei 2020

11u32 9 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en drie schepenen zijn negatief getest op het coronavirus. Ze lieten zich testen omdat ze in contact waren gekomen met een besmette persoon.

Dat laatste kwam De Jonge afgelopen zondag te weten, nadat ze was gecontacteerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid. De contactonderzoekers bellen besmette personen op, zodat ze kunnen nagaan met wie deze personen contact hebben gehad en een verdere verspreiding van het virus vermeden kan worden. Nadat de burgemeester te horen kreeg dat ze in contact was gekomen met een besmette persoon, werd ze getest. De testresultaten zijn bekend: ze testte negatief op Covid-19. Ook een aantal van haar collega-schepenen werden negatief getest. Schepencolleges en andere vergaderingen van de stad gaan al sinds 20 maart bijna allemaal digitaal door. Vorige week moest het schepencollege echter bij hoge uitzondering fysiek samenkomen, omdat er een hoorzitting mee gepaard ging. Een van de aanwezigen - geen schepen -, wiens partner in de zorgsector werkt, werd achteraf positief getest op het coronavirus. De persoon en het gezin in kwestie stellen het goed.

Alert blijven

Van de aanwezigen die werden getest, waaronder de burgemeester en drie schepenen, bleken alle testen negatief. “Vermits iedereen de basisregels zo correct mogelijk respecteert, hadden wij redelijk vertrouwen in het resultaat, maar toch ben je altijd opgelucht als dit nieuws krijgt”, reageert De Jonge via Facebook. De andere aanwezigen die niet werden getest, moeten uit voorzorg twee weken in strikte quarantaine blijven, maar stellen het goed. “Dit voorval is voor iedereen een serieuze wake-upcall dat we - ondanks versoepelende coronamaatregelen en aanhoudende dalende curves - voortdurend alert moeten blijven. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan Covid-19.”

“Het waren bange uren en het toont nog maar eens aan dat het naleven van de basisregels van groot belang is: afstand houden, de handen regelmatig wassen en ontsmetten en mondmaskers dragen als je het openbaar vervoer gebruikt en naar de winkel gaat.”