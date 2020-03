Burgemeester Tania De Jonge is voortaan ook federaal parlementslid: “Droom die in vervulling gaat, maar dubbel gezien crisissituatie” Claudia Van den Houte

18 maart 2020

16u32 12 Ninove De Ninoofse burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft de eed afgelegd als nieuw federaal volksvertegenwoordiger voor Open Vld.

De Jonge werd Kamerlid als gevolg van de nieuwe tijdelijke regering Wilmès II, naar aanleiding van de coronacrisis. Ze vervangt als tweede opvolger minister Alexander De Croo, die in lopende zaken ook Kamerlid was. “Weinig mensen wisten dat ik de eed zou afleggen als federaal parlementslid”, vertelt De Jonge. “Het is natuurlijk een droom die in vervulling gaat. Ik heb al heel lang die ambitie, maar ik heb er altijd net naast gegrepen. Anderzijds is dit natuurlijk een dubbel gevoel. Het is een beetje bizar: de regering en het parlement zijn nu gefocust op één ding, namelijk het efficiënt aanpakken van de coronacrisis.”

“Vanuit mijn lokale ervaringen denk ik wel dat ik een meerwaarde kan zijn, maar ik ben er mij van bewust dat dit een tijdelijke situatie is. Als Open Vld en Alexander in de toekomst geen deel uitmaken van de volgende regering, dan is de kans groot dat ik niet meer in het parlement zit. Natuurlijk zou ik graag veel meer doen dan alleen aan de coronacrisis werken - al is die nu absoluut prioritair.”

“Ik ben fier en blij, maar ik vind niet dat ik uitbundig moet doen. Met deze crisissituatie is dat niet gepast. Ik blijf met de voeten op de grond: alle aandacht moet nu gaan naar het aanpakken van de coronacrisis.”