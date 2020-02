Burgemeester Tania De Jonge even dj vanop balkon oud stadhuis na uitdaging prins Vitsken Claudia Van den Houte

26 februari 2020

20u41 0 Ninove Burgemeester Tania De Jonge is een uur lang radio-dj geweest vanop het balkon van het oud stadhuis.

Ze ging daarmee een uitdaging aan die ze van prins carnaval Vitsken had gekregen tijdens de machtsoverdracht van afgelopen zaterdag. Ze moest als dj een uur radio maken vanop het balkon van het oud stadhuis. Alles werd uitgezonden op carnavalsradio Enkaavee op MIG. “Het is heel leuk om te doen”, vond de burgemeester. “Ik heb verschillende interviews afgenomen, onder meer met prins Vitsken zelf. De carnavalsradio is ludiek, maar ook ernstig. Chapeau voor de radiomakers. Het was een superfijne uitdaging van de prins. Ik kon mij eens amuseren tussen alle drukte in het kader van de veiligheid rond carnaval Ninove.” Zelf platen draaien, deed ze niet, maar ze mocht wel enkele liedjes uitkiezen. Onder meer ‘Leef’ van André Hazes jr. werd gespeeld, net als het liedje van prins Vitsken.