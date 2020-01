Burgemeester sluit afvalverwerkend bedrijf langs Elisabethlaan na jarenlange juridische strijd Claudia Van den Houte

23 januari 2020

17u33 4 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft het afvalverwerkingsbedrijf Tim BVBA langs de Elisabethlaan laten sluiten. Het bedrijf leefde al jaren de opgelegde voorwaarden niet na die de hinder moesten beperken en verloor dan ook zijn milieuvergunning. De stad en Tim BVBA waren al jaren in een juridische strijd verwikkeld.

Mensen klaagden de voorbije jaren al over de hinder, zoals stofwolken, en de metershoge bergen afval en grond aan het grondverwerkingsbedrijf Tim bvba, gelegen aan de kruising van de Elisabethlaan met de Centrumlaan. Het bedrijf kreeg voorwaarden opgelegd om de hinder te beperken. Zo moest het een sproei-installatie hebben die bij droog weer opwaaiend stof zou voorkomen, was er een tonnagebeperking en mocht er geen gemengd afval worden aanvaard. De stad voerde al vier jaar lang een juridische strijd tegen het bedrijf omdat het zich niet aan die voorwaarden hield. Ze eiste al dwangsommen en liet al beslag leggen op gronden van het bedrijf. De procedure kostte de stad al meer dan 80.000 euro. Eind december verloor het bedrijf zijn vergunning. Donderdag liet burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) het bij burgemeestersbesluit sluiten en de terreinen verzegelen.

Veel kansen gekregen

“We zijn al jaren aan het procederen omdat het bedrijf de gevraagde maatregelen op vlak van milieu niet naleeft. Het bleef in beroep gaan, maar op de duur ben je uitgeprocedeerd”, vertelt De Jonge. “Men heeft gedurende jaren geweigerd te voldoen aan de maatregelen. Ik ben iemand die heel economisch is ingesteld en vind dat er twee of drie verwittigingen mogen gegeven worden aan een bedrijf om de nodige aanpassingen te doen, maar dit bedrijf heeft jarenlang alles aan zijn laars gelapt. Het heeft veel kansen gekregen. Het bedrijf heeft geen vergunning meer en had tot 27 december tijd om alles af te voeren, maar heeft dat niet gedaan. Ik was als enige bevoegd om het bedrijf te sluiten, via een burgemeestersbesluit, en heb dan nu dus ook gedaan.”

Geen fraai zicht

Naast de hinder, zorgde het bedrijf volgens De Jonge ook voor een niet zo fraai zicht langs de Ninoofse ring. “Als ik twintig mensen ontmoet, zijn er telkens wel twee die zeggen: ‘hoe komt het dat het er daar zo bijligt?’. Het is verschrikkelijk. Al wie in de buurt komt, ziet dat het onaanvaardbaar is. Dat is dan het zicht dat mensen krijgen wanneer ze de stad binnenrijden. Het afval moet stelselmatig afgevoerd worden, maar dat gebeurt niet.” De stad zal uitzoeken hoe het terrein geruimd en gesaneerd kan worden. “Ik vrees dat de belastingbetaler ervoor zal moeten opdraaien”, zegt schepen voor leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen-Groen).

Zeven mensen technisch werkloos

“De stad heeft een grote vergissing begaan”, reageert Johan Van Mulders, zaakvoerder van Tim bvba. “Ze hebben mijn bedrijf vermoord. Zeven mensen zijn hierdoor technisch werkloos. Ik heb hierdoor geen inkomsten meer. Ik had een vergunning, maar ze hebben mij mijn vergunning afgenomen, terwijl de stad wel materialen opslaat op terreinen waarvoor ze zelf geen vergunning heeft. Ook het restaurant naast mijn terreinen heeft geen vergunning.” Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ontkent dat laatste: “Dat restaurant is wel vergund. Wat de terreinen van de stad betreft, is er op korte termijn een oplossing voorzien. Maar dit is qua omvang totaal niet te vergelijken met wat er op zijn site gebeurt en met de overtredingen die hij heeft begaan. Dat doet hier niets ter zake”, aldus De Jonge.