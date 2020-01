Burgemeester legt zes jongeren tijdelijk plaatsverbod op na ernstige overlast aan De Kuip Claudia Van den Houte

17 januari 2020

14u33 2 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft zes jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd.

De jongeren mogen zich gedurende een maand niet meer begeven op een aantal locaties. De burgemeester nam de beslissing na ernstige feiten van overlast die zich half december voordeden in de omgeving van jeugdcentrum De Kuip in de Parklaan, waarvan de politie op de hoogte werd gebracht. Het plaatsverbod blijft al zeker een maand van kracht. Na die maand zal er een evaluatie gebeuren. Tijdens die evaluatie zal worden beslist of het plaatsverbod wordt opgegeven of nog wordt verlengd. Eind vorig jaar legde de burgemeester al drie andere plaatsverboden op, na een vechtpartij onder jongeren. Daarvan werden intussen twee plaatsverboden vernieuwd. Het derde plaatsverbod werd na een positieve evaluatie afgerond.