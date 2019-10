Burgemeester en schepenen spelen nieuw hockeyveld Dender Hockey Club Ninove officieel in Claudia Van den Houte

12 oktober 2019

17u37 0 Ninove Het nieuwe hockeyveld in Outer werd zaterdag officieel ingespeeld door burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en schepenen Marc Torrekens (Open Vld) en Katie Coppens (Samen/sp.a).

De voorbije week vonden de eerste trainingen al plaats van de Dender Hockey Club Ninove op het nieuwe hockeyveld aan de Stuypenberg en dit weekend werden er ook de eerste wedstrijden gespeeld. Het nieuwe veld kwam niets te vroeg. “Nu kunnen we opnieuw initiatielessen organiseren voor mensen die willen aansluiten. Onze vorige locatie in Pollare was te beperkt geworden”, zegt Bart Deckers, voorzitter van de Dender Hockey Club Ninove. “We vroegen nieuwe leden om te wachten tot het nieuwe veld klaar was.”

“Onze club groeit richting 300 leden, tussen de 6 en de 18 jaar oud. Het is ons derde competitieseizoen. We hebben meer dan tien competitieploegen en voor het eerst hebben we nu ook twee volwassenploegen, die vriendschappelijke wedstrijden spelen. In samenwerking met Schoonderhage zijn we ook gestart met hockey voor gehandicapten. Elke maandagnamiddag zijn er hockeyactiviteiten voor hen.”

Padelterreinen

De Ninoofse club speelde zaterdag onder meer tegen Knokke, Aalst en Grimbergen. “Je merkt dat hockey echt een Vlaamse sport is. We spelen niet meer onder de kerktoren”, zegt ondervoorzitter en projectleider Dave Bogemans. In maart moeten ook het clubhuis, de Finse piste en de twee padelterreinen klaar zijn aan de Stuypenberg. “Er is plaats voor eventueel vier padelterreinen in de toekomst”, aldus Deckers.