Buitenspelletjes en volksspelen in Speelodroom Claudia Van den Houte

12 augustus 2019

20u32 0 Ninove In de Ninoofse spelotheek Speelodroom worden er op woensdag 14 augustus buitenspelletjes en volksspelen gespeeld.

In juli en augustus zijn er extra activiteiten in Speelodroom onder de noemer ‘Speelodroom Zomert’. Kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders zijn woensdag van 14 uur tot 16 uur welkom om buitenspelletjes en volksspelen te komen spelen in Speelodroom, Bevrijdingslaan 9 in Ninove. De toegang is gratis. Meer info via speelodroom@sociaalhuisninove.be.