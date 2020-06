Bruisende zomer in Ninove ondanks corona: MoonlightMaandagen, De Donderdagen en elke vrijdag Cinema Norbert Claudia Van den Houte

25 juni 2020

18u08 5 Ninove De parkconcerten en festivals moesten worden afgelast deze zomer door de coronacrisis, maar de stad Ninove kan toch uitpakken met heel wat gratis culturele activiteiten.

Eerder was al bekend dat de stad twee pop-uppleinen zou inrichten op de binnenkoer van het stadhuis en op de parking achter de Abdijkerk, waar kleine evenementen zouden kunnen plaatsvinden. Daar zullen alvast drie keer per week een culturele activiteit plaatsvinden. “We doen echt ons best om de Ninovieters te verwennen tijdens de komende ‘thuisblijfvakantie’”, zegt schepen van Cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). “We bieden alles ook gratis en coronaproof aan. Dat betekent dat we bij elke voorstelling werken met een maximum aantal toeschouwers, afhankelijk van de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad en de capaciteit van de locaties.”

Een vaste waarde tijdens de zomermaanden in Ninove, is het circus- en straatheaterfestival ‘De donderdagen’. Dat zal dus ook dit jaar doorgaan. “Aan het programma is de voorbije weken nog flink geschaafd”, aldus Evenepoel. “Verschillende buitenlandse gezelschappen hebben hun tournee geannuleerd. Twee Belgische voorstellingen die deze zomer in première zouden gaan, konden door de coronacrisis niet worden afgewerkt. Maar onze dienst cultuur heeft alles uit de kast gehaald om elke week minstens één voorstelling aan te bieden.”

‘De MoonlightMaandagen’

Nieuw zijn ‘De MoonlightMaandagen’, concerten in openlucht. Die zullen elke maandag plaatsvinden op de binnenkoer van het stadhuis. Polonaisemuziek was gezien de coronamaatregelen geen optie, dus kiest de stad voor een ‘klein maar fijn’-aanbod op het snijpunt van jazz, klassiek, folk en chanson, met onder andere concerten rond Edith Piaf en Leonard Cohen, opera-aria’s bij volle maan en een ‘bedwelmende ode aan de slaap’. Maar ook liefhebbers van tango, ‘kleine liedjes in het Nederlands’, Americana en ‘dreampop’ komen aan hun trekken.

‘Cinema Norbert’

Nog nieuw is ‘Cinema Norbert’. Elke vrijdagavond zal er op de abdijparking een film op een groot led-scherm te zien zijn. Het filmaanbod is een mix van wat het afgelopen filmseizoen in petto had: enkele sterke Vlaamse films, kwaliteitsfilms die ons doen watertanden naar exotische stranden en spraakmakende muziekfilms.

Vlaamse feestdag en aftrap

Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap wordt op vrijdag 10 juli gevierd met ‘Smartschade’, dat onder andere Jan De Smet, Lien Van de Kelder en Mauro Pawlowski naar Ninove brengt. Voor het laatste weekend van augustus zijn er nog enkele verrassingen gepland. “We willen dan sterk inzetten op het artistieke talent uit onze eigen stad en hen zoveel mogelijk podia en speelkansen geven.”

‘Tripotes la Company’ geeft op donderdag 2 juli de aftrap van de Ninoofse ‘coronazomer’ met de voorstelling ‘Encore une fois’. Op vrijdag 3 juli opent Cinema Norbert voor het eerst zijn deuren en op maandag 6 juli speelt het Vlaams-Syrische Damast Duo het eerste quarantaineconcert.

De stad werkt voor haar cultuurprogramma met een reserveringssysteem: wie eerst reserveert, eerst maalt, en vol is vol. Tijdens de voorstellingen moeten de toeschouwers 1,5 meter afstand houden. Drank- of eetstanden zijn verboden, maar toeschouwers kunnen eigen drank of een snack meebrengen. Reserveren voor de voorstellingen kan vanaf zaterdag 27 juni via www.ninove.be/zomer-2020. Daar is ook het volledige programma op te vinden. Reserveren voor voorstellingen kan steeds vanaf de week eraan voorafgaand.