Brouwerij Slaghmuylder herleeft na drie maanden zo goed als stil te hebben gelegen: “We willen meer inzetten op brouwerijtoerisme” Claudia Van den Houte

26 juni 2020

06u00 0 Ninove Brouwerij Slaghmuylder herleeft opnieuw, na drie maanden quasi stil te hebben gelegen door de coronacrisis. Voor het eerst in haar 160-jarig bestaan was ze zolang gesloten. “Zelfs tijdens de twee Wereldoorlogen werd hier bier gebrouwen”, aldus Luc Verhaegen van de brouwerij. De 160ste verjaardag wordt volgend jaar gevierd, maar de brouwerij zal in juli wel elk weekend open zijn voor bezoekers. De jongste generatie wil nog meer inzetten op toerisme.

De brouwerij was eigenlijk niet verplicht om te sluiten tijdens de coronacrisis. “We werden als een essentieel bedrijf beschouwd. Maar omdat we vooral aan cafés leveren, die drie maanden moesten sluiten, konden we niet veel anders dan de deuren dichtdoen”, vertelt Luc Verhaegen (65) van brouwerij Slaghmuylder. “Dat is de eerste keer in de 160-jarige geschiedenis van de brouwerij. Zelfs tijdens de twee Wereldoorlogen is de brouwerij opengebleven. Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de deuren enkele weken dichtgegaan.”

Puzzelen

“Het was wel puzzelen om alles minimaal draaiende te houden. Om de gist te onderhouden en ervoor te zorgen dat het bedrijf na de crisis opnieuw vlot kon opstarten, moesten we om de drie à vier weken een minimale hoeveelheid bier brouwen. Onze kelders liggen nu vol bier. Andere activiteiten, zoals bottelen en vatenaftrek, werden drie maanden lang niet gedaan. Twee weken geleden zijn we opnieuw opgestart en momenteel brouwen we 80 à 85 procent van onze normale hoeveelheid.”

Hoewel de coronacrisis wel een impact had, kwam het voortbestaan van de brouwerij nooit in gevaar. “Een bedrijf dat 160 jaar bestaat, kan wel tegen een stootje”, lacht Luc. “We hebben natuurlijk wel een financieel verlies van drie maanden en alle kosten liepen gewoon door. We hebben ook verschillende investeringen moeten uitstellen. Maar we hebben van de lockdown gebruik gemaakt om verder te werken aan het renoveren van de binnenkoer.”

Brouwerijmuseum

Zo worden de vroegere hulplokalen van de brouwerij momenteel gerenoveerd. “Het gaat onder meer om een metserij, schrijnwerkerij en een smidse. Sommige lokalen zijn nog in gebruik. De andere worden gerenoveerd met het oog op het geplande levend brouwerijmuseum. Alles moet er zo authentiek mogelijk uitzien. Binnen enkele jaren zullen hier ook kleine evenementen kunnen plaatsvinden. De vroegere bottelarij zal bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij huwelijksfeesten, gelegenheidsevenementen en bedrijfsfeesten. We krijgen veel vragen van trouwers, maar zijn er nu nog niet op voorzien.”

De brouwerij zou deze zomer haar 160-jarig bestaan vieren met een grote opendeurdag, maar die wordt nu uitgesteld naar volgend jaar. “In de plaats daarvan zullen we de brouwerij gedurende de maand juli in het weekend openstellen voor bezoekers. Een zeer beperkt brouwerijbezoek is individueel mogelijk, uiteraard wel rekening houdend met de coronaveiligheidsmaatregelen. Dat is een initiatief van de zesde generatie in de brouwerij”, aldus Luc, die tot de vijfde generatie van bierbrouwers behoort. “Ik ben bezig met het inrichten van een authentiek cafeetje in de brouwerij”, vertelt Henri Verhaegen (23), één van de drie zonen van Luc. “Het wordt een soort degustatiecafeetje. Het is de bedoeling om het te gebruiken tijdens bezoeken, evenementen,... Zo willen we meer bezoekers naar de brouwerij lokken. We willen in de toekomst inzetten op het brouwerijtoerisme en de brouwerij meer uitspelen als museum.”