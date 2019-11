Brigitte viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Wilgendries: “Ik profiteer van alles, maar ik overdrijf nooit” Claudia Van den Houte

24 november 2019

16u54 11 Ninove Brigitte Visart de Bocarmé heeft haar 100ste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde.

Brigitte verblijft nu twee jaar in het woonzorgcentrum in Voorde. Voordien woonde ze nog zelfstandig in Antwerpen. Ze groeide op in Brugge, waar haar vader graaf was, maar verbleef het grootste deel van haar leven in het Brusselse, vooral in Schaarbeek. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werkte ze als verpleegster. “Russische, Franse en Belgische soldaten: ik heb ze allemaal verpleegd”, zegt Brigitte. De rest van haar leven zorgde ze voor haar gezin. Haar man overleed bijna dertig jaar geleden, op 67-jarige leeftijd. Brigitte heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Het was kleindochter Jessica Asnong uit Appelterre die haar twee jaar geleden naar het wzc in Voorde haalde, zodat ze dicht bij elkaar wonen.

“De Visarts hebben goede genen”, verklaart Brigitte haar gezegende leeftijd. Brigitte lust ook graag een whisky of bacardi. Tot ze naar het rusthuis kwam, dronk ze elke dag wel een glaasje. “Ik kan er goed tegen”, zegt ze. “Ik profiteer van alles, maar ik overdrijf nooit.” En ze heeft nog een tip: “Zeg altijd de waarheid.” Woonzorgcentrum Wilgendries had op zijn Facebookpagina een oproep gedaan om Brigitte verjaardagswensen te sturen. “Zo’n 200 mensen hebben haar via die weg gefeliciteerd. Ze heeft ook een 20- tot 30-tal verjaardagskaarten gekregen”, weet directeur Maarten Drieghe. Er was voor de gelegenheid een optreden van de Vlaamse zangeres Eveline Cannoot in het wzc. “Brigitte stond vandaag centraal, maar we hadden nog drie andere jarigen: bewoners Alfons (91) en Marie-Anne (76) en ergotherapeute Ina (22)”, aldus Drieghe.