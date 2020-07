Brasserie-bistro Lunchroom neemt nieuwe start Claudia Van den Houte

17 juli 2020

16u49 3 Ninove Brasserie-bistro Lunchroom op de Graanmarkt is terug van start gegaan met nieuwe uitbaters.

Alma Bedeni en Romina Simoni hebben de vernieuwde zaak heropend. Voor Romina is het haar eerste eigen horecazaak. Alma heeft al heel wat ervaring in de sector. “Horeca is altijd een passie geweest”, vertelt Alma (31). “Mijn mama had vroeger een Italiaans restaurant in Brussel en ik heb haar altijd meegeholpen. Ik kook ook heel graag. Ik ben zowel uitbaatster als kok. Voordien heb ik swingcafé Enjoy in Haaltert en tearoom ‘t Fonteintje nog opengehouden.”

“We hebben de zaak volledig gerenoveerd, in barokstijl. Alle meubels komen uit Zweden en de schilderijen zijn in de stijl van Michelangelo. Ze zorgen voor gezelligheid, zeker in de winter.” In de zomer kunnen de klanten ook genieten van het uitgebreide terras. “De zaak is goed gelegen, in het centrum en met zicht op de fontein.”

Alma en Romina zouden aanvankelijk vroeger starten, maar door de coronacrisis openden ze later dan gepland. “We hadden net de week vóór de lockdown getekend voor de zaak. Daarna was het chaos. Het is niet gemakkelijk geweest.”

Intussen vinden de mensen hun weg al goed naar Lunchroom. “We mogen niet klagen. We zouden trouwens graag volgende maand in het weekend te starten met thema-avonden, zoals een Spaanse of een Italiaanse avond. Dan zouden we bijvoorbeeld een Spaanse of Italiaanse zanger uitnodigen en typische gerechten serveren van een land, denk maar aan tapas of paella.”

Brasserie-bistro Lunchroom is op dinsdag open van 8.30 uur tot 19 uur en van woensdag tot zondag van 10.30 uur tot 21 uur. Op maandag is de zaak gesloten.