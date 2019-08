Brandweerkorps houdt minuut stilte voor overleden collega’s Koen Baten

12 augustus 2019

17u34 23 Ninove Het brandweerkorps van Ninove heeft maandagnamiddag omstreeks 14 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de brandweermannen die overleden bij een zware brand in Heusden-Zolder. Voor de kazerne werd een minuut lang gegroet voor de slachtoffers. Ook de sirenes werden aangezet.

Twee brandweermannen kwamen zondagochtend om het leven tijdens een flash-over in een leegstaande pand in Heusden-Zolder. Ook in andere korpsen in de regio werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.