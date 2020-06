Brandweer kuist lading glas op Brakelsesteenweg Koen Baten

25 juni 2020

15u37 0 Ninove De brandweer van Ninove heeft op de Brakelsesteenweg over een afstand van een honderdtal meter een lading glas moeten verwijderend dat op de rijbaan terecht was gekomen. Hierdoor was een rijstrook tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Het was rond 10.30 uur vanmorgen dat een ploeg van de brandweer werd opgeroepen voor glas dat op de rijbaan lag. Waar het glas vandaan kwam is niet duidelijk, het lag verspreid over het fietspad en een deel van de weg en dit over een afstand van een honderd meter. De rijstrook werd een tijdje afgesloten wat voor lichte verkeershinder zorgde.