Brandweer kan paard dat in beek sukkelt redden Koen Baten

04 juli 2019

De brandweer van Ninove is gisterenavond twee uur bezig geweest met het redden van een paard dat in een diepe gracht was gesukkeld. Dit gebeurde in een zijstraat aan de Vreckom in Denderwindeke. Hoe het dier in de gracht is terechtgekomen is op dit moment nog altijd niet duidelijk.

Het paard zat erg diep in de gracht waardoor het voor de brandweer niet makkelijk was om het beest te bevrijden uit zijn positie. Na enkele uren slaagden zij er in het dier op het droge te krijgen. Daar werd het verder verzorgd door een dierenarts. Het is niet duidelijk of het grote verwondingen heeft opgelopen.