Brandweer heeft bermbrand snel onder controle Koen Baten

01 juni 2020

17u20 0 Aspelare Op de Geraardsbergsesteenweg in Aspelare is deze namiddag een kleine brand ontstaan in de berm. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur tijdig blussen alvorens het zich verder verspreidde. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk.

De brand is ontstaan omstreeks 15.45 uur op de grens met Voorde. Het was een passant die het opmerkte en de brandweer verwittigde. Enkele meters van de berm gingen in vlammen op, maar grote schade werd er gelukkig niet aangericht. De rijstrook was wel een tijdje afgesloten waardoor het verkeer over een strook moest rijden, maar de hinder was beperkt.