Brandje in keuken snel onder controle, schade miniem Koen Baten

16 juni 2020

19u45 0 Denderwindeke In Vreckom in Denderwindeke werd de brandweer deze avond opgeroepen voor een brand in een woning. In de keuken zou rookontwikkeling ontstaan zijn tijdens het koken. Uiteindelijk werd er geen schade aangericht en vielen er geen gewonden.

De brand ontstond kort voor 19.00 uur deze avond. De bewoners belden de brandweer nadat er lichte rookontwikkeling was ontstaan. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar hoefden uiteindelijk niet in te grijpen. De woning werd even grondig verlucht en alles werd gecontroleerd. De bewoners konden nadien terug naar binnen.