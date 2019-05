Brandalarm in Heilig Hart gaat af nadat iemand spray op sensor spuit Koen Baten

27 mei 2019

17u28 6

Op het Heilig Hart in Ninove ging deze middag het brandalarm af in de school. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse maar er bleek niets aan de hand te zijn. Vermoedelijk had een van de scholieren met een spray op een sensor gespoten waardoor het alarm in werking ging. Er werd een grondige controle gedaan van het gebouw maar niets aangetroffen. Alle leerlingen moesten naar buiten, de evacuatie verliep zonder problemen.