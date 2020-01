Bram & Lennert te gast op driekoningenfeesten Don Jo Claudia Van den Houte

08 januari 2020

16u28 10 Ninove Carnavalsgroep Don Jo uit Denderwindeke organiseert op vrijdag 10 januari een driekoningenfeest.

De ‘driekoningenfeesten’ van KC Don Jo zijn intussen al een traditie in Denderwindeke. Ze starten met een dansnamiddag van 14 uur tot 18 uur. Dansorkest De Doorbrekers zorgt opnieuw voor de sfeer. Er is mattentaart en koffie. De toegang is gratis. Het avondfeest start om 21 uur. Er is een gastoptreden van het Ninoofse muzikale duo Bram & Lennert, dat vorige maand nog het voorprogramma mocht verzorgen van Niels Destadsbader tijdens zijn concerten in het Sportpaleis. Dj Greg is vanaf 23 uur de gast-dj. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij alle leden van KC Don Jo en in café Oude Statie. De driekoningenfeesten vinden plaats in een feesttent aan Trefpunt Winnik in de Bokkendries.