Brainstormen rond vernieuwing skatepark, dat volledige make-over krijgt Claudia Van den Houte

14 juli 2020

13u13 4 Ninove Jongeren krijgen inspraak in de vernieuwing van het Ninoofse skatepark.

Het bestaande skatepark in het stadspark van Ninove krijgt een volledige make-over. Jongeren worden uitgenodigd om te komen brainstormen over en mee te bouwen aan het ontwerp van het nieuwe skatepark. Ze kunnen hun ideeën geven over bijvoorbeeld de toestellen die er zouden moeten komen en hoe het skatepark er zou moeten uitzien. De eerste brainstorm vindt plaats op woensdag 29 juli tussen 16 uur en 18 uur in het skatepark. Iedereen die interesse heeft in de wereld van het BMX’en, skaten, steppen,... is welkom.