Boudewijnlaan krijgt breder fietspad: werken zorgen ‘s nachts voor tijdelijke geluidshinder Claudia Van den Houte

07 augustus 2020

21u40 0 Ninove Op de Koning Boudewijnlaan werd er gestart met het wegfrezen van de belijning.

De nieuwe belijning vervangt de parkeerstrook door een veel breder fietspad, in beide richtingen van de Boudewijnlaan. Dat gebeurt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het Ninoofse stadsbestuur is daar blij mee. “We kregen het voorbije jaar steeds meer klachten over vrachtwagens die op de pechstrook aan de Koning Boudewijnlaan geparkeerd stonden en daarbij regelmatig een groot stuk van het fietspad innamen”, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “De veiligheid van de fietsers kwam daardoor in het gedrang.”

Door de extreme temperaturen is de aannemer genoodzaakt de werken uitzonderlijk ’s nachts uit te voeren. Dat zorgt voor enige geluidsoverlast. Vermoedelijk zullen de werken nog één tot twee nachten duren. Zodra de freeswerken uitgevoerd zijn, wordt er gestart met de schilderwerken.