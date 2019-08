Bootcamp en dj’s langs parcours tijdens ‘Dwars door Neigembos’ Claudia Van den Houte

07 augustus 2019

14u01 9 Ninove In het Neigembos wordt er op zondag 11 augustus gelopen en gewandeld voor het goede doel tijdens de tweede editie van ‘Dwars door Neigembos’.

De opbrengst van het evenement gaat opnieuw naar twee goede doelen: de nationale mucostichting en de vzw Wenteka, een vereniging uit Denderwindeke die elk jaar jeugdactiviteiten en speelpleinwerking organiseert tijdens de zomermaanden. “We hopen het bedrag van vorig jaar, zo’n 5.400 euro, te verbreken”, vertelt Koen Van den Houte. Hij organiseert het evenement samen met Chiro Sjaloom Meerbeke en de meisjesscouts Ninove. Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden. Zo is er tussen 10.30 uur en 11.30 uur een bootcamp. “Ook nieuw dit jaar is dat de lopers op drie cruciale punten zullen worden aangemoedigd door de beats van dj’s en dat het wandelgedeelte werd uitgebreid. Er is voor het eerst ook een kabouterloop en een jeugdloop voor de allerkleinsten.”

De jogging start om 15 uur aan de kapel van Bevingen in Neigem. Inschrijven kan ter plaatse tot 15 minuten voor vertrek. Wandelaars kunnen zich vrij inschrijven van 9 tot 14.15 uur. De joggers en wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 4, 8, 12 of 16 km. Er is een drank- en eetstand met zithoek aan aan de weide rechtover de kapel, en een springkastelendorp. De covergroepen The A-Tease en de Fun Yards zorgen vanaf 17 uur voor amusement. Deelnemen kost 6 euro met voorinschrijving (via www.dwarsdoorneigembos.be) of 8 euro ter plaatse. Daarvan gaat er 4 euro per loper of wandelaar naar het goede doel. Ook alle opbrengsten van de drank- en eetstandverkoop gaan naar de goede doelen.