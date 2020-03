Boerkenshof lanceert online cadeaubonnen waarvan tien procent naar wzc Klateringen gaat: “Voor leuke namiddag in cafetaria rond Moederdag” Claudia Van den Houte

29 maart 2020

16u33 0 Ninove Eet- en praatcafé Boerkenshof in Outer lanceert online cadeaubonnen waarmee het deels de cafetaria van het woonzorgcentrum Klateringen in Ninove steunt.

Bart Christiaens en Carine Boodts van het Boerkenshof starten de actie naar aanleiding van de coronacrisis. “Mensen kunnen een cadeaubon van een zelfgekozen waarde kopen. Van het bedrag zal er tien procent worden geschonken aan woonzorgcentrum Klateringen, meer bepaald aan de cafetaria ‘De Oase’”, vertelt Bart Christiaens. “We schenken het aan de cafetaria in de hoop dat ze met het geld iets organiseren. We denken aan een leuke namiddag rond Moederdag. Die dag valt een week na de voorlopige lockdown. Er zouden bijvoorbeeld taarten of bloemen mee gekocht kunnen worden. Hoe meer we kunnen inzamelen, hoe meer ermee gedaan kan worden. De bewoners zullen al dan al maanden geen bezoek meer hebben gehad. Voor hen zijn de maatregelen nog het vervelendst. Hopelijk kunnen ze zo, wanneer de lockdown voorbij is, een gezellige namiddag beleven met familie, vrienden en personeel.”

Cadeaubonnen kunnen aangekocht worden door storting op het rekeningnummer BE90 8508 1884 8332 op naam van Christiaens-Boodts met vermelding van naam, adres en de mededeling ‘Kadoobon Corona’. De bonnen worden verzonden per post, zijn geldig tot 10 mei 2021, en hoeven niet in één keer opgebruikt te worden. De actie loopt tot en met 3 mei 2020.