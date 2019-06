Blinkende Amerikaanse wagens en motors op zesde ‘All American Day’ Claudia Van den Houte

10 juni 2019

16u06 8 Ninove In de Pollarestraat vond zondag de zesde editie plaats van de ‘All American Day’.

Er waren naar traditie weer heel wat Amerikaanse auto’s, trucks en motors te bewonderen. Daarnaast was er ook muziek, met optredens van Low Down Kings, 70′s Tush en Hangärhead en waren er drank- en eetstandjes. “Er waren bijna 140 wagens aanwezig”, vertelt Kurt Eeman, één van de organisatoren. “Dat zijn er minder dan vorig jaar, maar dat was te verwachten want er waren elders op dezelfde dag nog gelijkaardige evenementen. Ik ben tevreden, al hoop je natuurlijk altijd op meer. De muziekoptredens waren goed, daar hebben we veel positieve reacties over gekregen.” ‘s Avonds was er een bekeruitreiking. Er werden vijf prijzen uitgereikt. De prijs voor de mooiste wagen ging naar een blauwe Chrysler New Yorker uit de jaren veertig.