Blijf-Fit-Week voor senioren in Bulgarije Claudia Van den Houte

15 januari 2020

12u15 0 Ninove Sportieve senioren kunnen zich nu inschrijven voor de Blijf-fit-Week, een sportieve week in het buitenland op maat van de sportieve senior.

De sportdiensten van Ninove en Lede hebben samen een gevarieerde sportvakantie uitgewerkt, met wandel(zoek)tochten, boottochten en groepsopdrachten. De nadruk ligt op sporten en bewegen, maar ook sociale contacten zijn belangrijk. De deelnemende senioren verblijven van 4 tot en met 11 juni in vijfsterrenhotel Riu Palace Sunny Beach in Bulgarije. De prijs bedraagt 849 euro per persoon (met tweepersoonskamer, toeslag single kamer: 275 euro), reis- en bijstandsverzekering, annulatieverzekering en facultatieve uitstappen niet inbegrepen. Inschrijven kan nog tot en met 20 januari bij de sportdienst, Parklaan 15 of sport@ninove.be.