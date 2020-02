BIN Witkap is dertiende buurtinformatienetwerk in Ninove Claudia Van den Houte

07 februari 2020

11u07 4 Ninove Er werd opnieuw een BuurtInformatieNetwerk (BIN) opgericht in Ninove: BIN Witkap. In totaal zijn er nu 13 BIN’s in Ninove en er zit al een 14de aan te komen.

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners en de lokale politie binnen een bepaalde buurt, dat de veiligheid er moet verhogen. De 13 BIN’s werden op amper vier jaar tijd opgericht. “Meer dan 500 Ninovieters zijn nu lid van een BIN en dat aantal groeit wekelijks”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We zijn de coördinatoren en co-coördinatoren bijzonder dankbaar voor de tijd en energie die ze in hun BIN steken. Het doet me ook een plezier om te zien dat de BIN’s mensen samenbrengen en ervoor zorgen dat we elkaar beter leren kennen.”

Het initiatief om een BIN op te richten, komt vanuit de buurtbewoners. Als de politie een melding ontvangt die een BIN zou kunnen aanbelangen, stuurt ze een bericht naar de leden van het netwerk. Door zo’n BIN-bericht kon een inwoner uit Appelterre-Eichem vorig jaar een oplichter identificeren. Er zijn vandaag BIN’s in Appelterre-Eichem, Aspelare, Denderwindeke, Meerbeke, Ninove, Okegem en Pollare. Er wordt momenteel al een 14de BIN opgestart.