Bijna 30.000 euro aan boetes geïnd tijdens controle op zwaar vervoer Koen Baten

13 februari 2020

14u54 0 Ninove De lokale politie van Ninove heeft samen met de Vlaamse Wegeninspectie, de Vlaamse Belastingsdienst, RVA, en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit een actie ‘Zwaar Vervoer’ op poten gezet. Dit gebeurde op de Koning Boudewijnlaan in Ninove. Er werden 75 voertuigen gecontroleerd en tien overtredingen vastgesteld.

De controle begon al om 8 uur ‘s morgens en ging door tot op de middag. Bij de controle werden drie voertuigen aan de kant gezet die niet in orde waren met de ladingzekering. Zij kregen een boete van 116 euro. Een voertuig was overladen, nog een andere vrachtwagen was in overtreding met de ADR-wetgeving. Hij kreeg een boete van 2.270 euro opgelegd.

Daarnaast werden er ook vier pv’s uitgeschreven van waarschuwing voor defecte verlichting en een vervallen technische keuring voor minder dan een maand. Een vrachtwagenchauffeur was in overtreding met zijn tachograaf. Hij kreeg een boete van 132 euro. De politie betrapte ook een bestuurder die zijn gsm gebruikte en een vrachtwagenbestuurder had zelfs gedronken. Hij kreeg een boete van 179 euro en een intrekking van zijn rijbewijs voor drie uur.

De diensten van de Vlaamse overheid, Wegen en verkeer, hebben bij drie vaststellingen een bedrag van 1.600 euro geïnd. De Vlaamse Belastingdienst deed via een camera controle op alle voertuigen die ons dispositief voorbij reden. Zij deden 27 vaststellingen en ontvingen via onmiddellijke inning maar liefst voor euro 28.365,96 aan boetes.