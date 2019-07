Big Jump vanop Denderkaai voor propere rivieren Claudia Van den Houte

09 juli 2019

14u57 3 Ninove Natuurpunt Ninove houdt op zondag 14 juli opnieuw de ‘Big Jump’ in de Dender.

De vereniging roept op om samen in de Dender te springen voor zuivere rivieren. “De kwaliteit van het water in de beken en rivieren voldoet na jaren inspanningen nog steeds niet aan de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarom blijven wij oproepen om samen met ons tijdens de Big Jump in de Dender te springen en te tonen dat we allemaal samen snel proper water willen”, klinkt het bij Natuurpunt Ninove.

Er wordt zondag om 15 uur stipt in de Dender gesprongen vanaf het ponton aan de brug ‘t Oeverstekske aan de Denderkaai. Nadien kunnen de dappersten vanaf de brug nog springen. Wie wil kan natuurlijk ook enkel komen kijken en supporteren voor de mensen die in de Dender springen. De brandweer zorgt vooraf en tijdens het evenement voor ondersteuning zodat alles veilig kan verlopen.