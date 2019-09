Bibliotheken sluiten om nieuw bibliotheeksysteem in te voeren Claudia Van den Houte

25 september 2019

17u25 10 Ninove Begin oktober stappen alle Oost-Vlaamse bibliotheken over naar een nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) ‘Wise’. Om dat nieuw systeem in gebruik te nemen zullen de bibliotheken enkele dagen gesloten zijn.

De bibliotheek van Denderleeuw zal gesloten zijn vanaf maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober. “Tijdens de sluitingsperiode gaan geplande activiteiten gewoon door. Op zaterdag 5 oktober gaat de bibliotheek terug open van 10 tot 12 uur met het nieuwe bibliotheeksysteem en een aangepast gebruikersreglement met nieuwe tarieven. Alle info over dit nieuwe gebruikersreglement kan je lezen op www.pob-denderleeuw.be. Een maand later, op 5 november, wordt er een nieuwe website gelanceerd waar je alle informatie over de bib zal terug kunnen vinden”, vertelt schepen van Bibliotheek Alberic Sergooris (CD&V). “Tijdens de sluitingsperiode krijgen alle medewerkers een opleiding om met de nieuwe software Wise te leren werken en wordt het hele systeem tot in de puntjes getest. Het nieuwe bibliotheeksysteem is betrouwbaarder, makkelijker en gebruiksvriendelijker”, zegt schepen voor Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter (Groen).

Ook de bib van Ninove sluit van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober haar deuren om de overstap naar ‘Wise’ te maken. Tijdens die periode kan er ook geen materiaal ingeleverd worden via de inleverbus. De uitleentermijn wordt daarom verlengd met de periode dat de bib gesloten is. Op 5 oktober is de bib opnieuw open, maar wel uitzonderlijk vanaf 10 uur in plaats vanaf 9 uur.

De bibliotheek van Haaltert en het filiaal in Denderhoutem zullen gesloten zijn vanaf dinsdag 1 oktober. Op zaterdag 5 oktober, tussen 10 en 12 uur, heropent de hoofdbibliotheek met het nieuwe bibliotheeksysteem. Het filiaal opent zijn deuren opnieuw op dinsdag 8 oktober. Tijdens de sluitingsperiode kunnen geleende materialen wel ingeleverd worden via de inleverbus aan de hoofdbib. Voor wie de uitleentermijn verloopt, wordt gezorgd dat de boete niet verder oploopt tijdens de sluitingsperiode. Geplande activiteiten van of in de bib gaan gewoon door.