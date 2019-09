Bibliotheek verkoopt haar afgevoerde boeken Claudia Van den Houte

18 september 2019

10u54 0 Ninove De bibliotheek van Ninove verkoopt op zaterdag 21 september en zondag 22 september haar afgevoerde materialen.

Er zijn boeken voor groot en klein te koop, net zoals strips, cd’s en dvd’s. Alles wordt tegen 1 euro verkocht. Een doos of tas is wel zelf mee te brengen. Op zaterdag kan je parkeren in de stad, maar wie op zondag naar de boekenverkoop komt, moet er rekening mee houden dat het stadscentrum autovrij is naar aanleiding van autovrije zondag.

De boekenverkoop vindt op zaterdag 21 september van 9 tot 13 uur en op zondag (autoloze zondag) 22 september van 13 tot 18 uur plaats in de bibzaal, het zaaltje naast de bib, met ingang langs de Despauteerstraat. Wie een UiTPAS heeft, kan in ruil voor vijf UiTPAS-punten drie materialen gratis kiezen.