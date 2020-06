Bibliotheek opent na drie maanden terug de deuren onder strikte maatregelen Claudia Van den Houte

15 juni 2020

12u19 3 Ninove De bibliotheek van Ninove is na drie maanden sluiting door de coronacrisis opnieuw open.

De normale openingsuren zijn opnieuw van kracht, maar de dienstverlening is nog beperkt. Er gelden heel wat maatregelen voor een bezoekje aan de bib. Zo komen bezoekers alleen, mogen minderjarige kinderen niet binnen zonder begeleiding, mag een bezoek maximaal dertig minuten duren, zijn er maximaal veertig bezoekers tegelijk toegelaten in de bib, moet er voldoende afstand worden gehouden en een mondmasker worden gedragen, en moeten bezoekers de markeringen volgen en hun handen ontsmetten aan de ingang. Er zijn geen zitplaatsen, geen kranten of tijdschriften, en er is geen gebruik van internetpc’s of het kopieerapparaat mogelijk. Je kan enkel uitlenen (via zelfscan) en inleveren (via zelfscan en inleverbus).

Oproep

Schepen van Bibliotheek Henri Evenepoel (Open Vld) doet een oproep aan iedereen om de maatregelen goed op te volgen. “Deze beperkingen worden ons van hogerhand opgelegd, maar ik denk wel dat de bibliotheek in redelijk normale omstandigheden opnieuw zal draaien. De bibmedewerkers staan te springen om mensen te verwelkomen en doen hun uiterste best iedereen zo goed mogelijk verder te helpen.”

De afhaalbib blijft nog tot 1 juli gratis. Na 1 juli wordt reserveren opnieuw betalend. Wie nog voor 1 juli reserveert, kan zijn pakket komen ophalen tijdens een afgesproken afhaalmoment op dinsdag en donderdag. Nadien gebeurt het afhalen tijdens de openingsuren van de bib. Reserveren kan nog steeds via de website. Alle info vind je op ninove.bibliotheek.be/afhaalbib.

Een bezoek aan de bib plan je best op voorhand in. De cataloguspc’s zullen namelijk niet beschikbaar zijn voor gebruik. Je kan via je smartphone of tablet wel verbinding maken met het gratis wifi netwerk in de bib.