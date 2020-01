Bibliotheek houdt ‘digiwandeling’ doorheen Ninove Claudia Van den Houte

06 januari 2020

14u23 2 Ninove De Ninoofse bibliotheek organiseert op zaterdag 11 januari een ‘digiwandeling’ doorheen Ninove.

De digiwandeling past binnen de digisessies die de bib op zaterdag organiseert, korte sessies rond een digitaal onderwerp. Tijdens de wandeling wordt er stilgestaan bij heel wat digitale toepassingen en mogelijkheden. De wandeling start om 9.30 uur in de bib en gaat via de Graanmarkt naar de Centrumlaan, Ninia, stadhuis en terug. De deelnemers leren tijdens deze wandeling onder meer verbinding maken met een publiek wifi-netwerk, parkeren zonder ticket, gebruik maken van een mobiel datanetwerk, betalen met de Payconiq/bancontact-app en gebruik maken van een QR-codescanner. Inschrijven is verplicht via bib@ninove.be. De plaatsen zijn beperkt.