Bibliotheek heeft nieuw reglement met lagere boete Claudia Van den Houte

08 oktober 2019

15u27 2 Ninove De bibliotheek van Ninove heeft naast een nieuw bibsysteem ook een nieuw bibreglement en nieuwe uitleenvoorwaarden.

Voortaan kan je 25 materialen lenen, ongeacht het type (boek, cd, dvd, …). Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in materialen. Voorheen kon je maximaal 36 materialen lenen, maar was er telkens een beperking op de materiaalsoort. Zo kon je maximaal 15 boeken of strips, 10 cd’s of dvd’s, één game en 10 tijdschriften ontlenen.

Ook de uitleentermijn verandert. Vroeger bedroeg die vier weken voor boeken en twee weken voor cd’s, dvd’s en tijdschriften. Nu bedraagt de uitleentermijn voor alle materialen drie weken, maar je kan wel twee keer verlengen. Dat is een maximale uitleentermijn van negen weken. Voorheen was dat acht weken.

De boete voor het laattijdig binnenbrengen van materialen wordt verlaagd naar 0,20 euro per materiaal per dag (voor alles). Met het vorige reglement betaalde je 0,50 euro.

Het reglement en de uitleenvoorwaarden zijn nu dezelfde in alle Bibart-bibliotheken (Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove). Zo’n gezamenlijk reglement moet voor meer eenvoud, uniformiteit en een betere service voor de gebruiker zorgen. Je vindt het reglement op ninove.bibliotheek.be. Je kan het ook opvragen in de bib.