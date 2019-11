Bibcollectie ook op smartphone met nieuwe bibliotheekwebsite Claudia Van den Houte

04 november 2019

18u35 0 Ninove De bibliotheekwebsite werd in een nieuw kleedje gestoken. De vernieuwde bibwebsite gaat vanaf dinsdag 5 november van start.

Er zijn heel wat nieuwigheden op ninove.bibliotheek.be. Zo draait de site nu ook vlot op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Voortaan kan je dus snel en makkelijk via je eigen smartphone doorheen de catalogus bladeren. De integratie van Mijn Bibliotheek met de bibwebsite laat ook toe om je eigen ontleningen en die van kinderen vlot online te beheren. De catalogus zelf kreeg ook een belangrijke update. Zo kan je nu sneller zien of een werk al dan niet uitgeleend is. Ook reserveren wordt kinderspel. Met de vernieuwde zoekfunctie kan je de resultaten filteren naar je eigen noden en wensen.

Daarnaast werd Mijn Bibliotheek volledig geïntegreerd in de bibwebsite. Met deze tool kan je niet enkel je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen, je kan ook de lidkaarten van familieleden zoals je kinderen koppelen en snel een overzicht krijgen van alle bibliotheekmaterialen in huis. Eveneens kan je gepersonaliseerde leestips op maat krijgen, als je lid bent van de Ninoofse bib én een profiel hebt op Mijn Bibliotheek. ‘Mijn Leestipper’ selecteert boeken op basis van je leesvoorkeuren, leenhistoriek en de collectie boeken van de bibliotheek. Registreren kan via mijnleestipper.bibliotheek.be.