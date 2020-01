Bib viert tachtigste verjaardag van jeugdauteur Mariette Vanhalewijn Claudia Van den Houte

20 januari 2020

20u53 0 Ninove In de bibliotheek van Ninove wordt er op zaterdag 25 januari een feestje gebouwd voor de tachtigste verjaardag van Mariette Vanhalewijn, vroeger één van de populairste jeugdauteurs in Vlaanderen.

Vanhalewijn schreef onder meer ‘Een koffertje vol dromen’, ‘Een schaap met witte voetjes’, ‘Floris en Floriaantje’ en ‘De kleine heks Elena’, maar haar bekendste boek is wellicht ‘Kleine Adam’, in 1985 bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Jeugdliteratuur, toen de hoogste eer die een auteur te beurt kon vallen. Ze was ook aan slag als journaliste bij de krant De Standaard. Ze werd geboren in het West-Vlaamse Meulebeke, maar woont in Meerbeke.

Mariette Vanhalewijn wordt op 24 januari 80 jaar oud, een verjaardag die een dag later, op zaterdag 25 januari, gevierd wordt in de bibliotheek van Ninove, met een voorleesuurtje, een tentoonstelling en taart. Vanaf 10 uur zijn alle jonge lezertjes van toen, nu misschien zelf al opa of oma, welkom in de bibliotheek om hun favoriete Vanhalewijn-verhaal of -episode voor te lezen. Om 11 uur wordt de taart aangesneden en opent een tentoonstelling waarin je aan de hand van tientallen boekcovers het hele oeuvre van de schrijfster (her)ontdekt en ervaart hoe internationaal bekend de schrijfster was, met vertalingen tot in het Verre Oosten.